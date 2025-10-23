24 Канал собрал главное за день: ход боевых действий, заявления мировых политиков на международной арене и внутриполитические события 23 октября.
Читайте также Ожидаем 100 – 150 истребителей Grippen: офицер ВСУ раскрыл, как их могут использовать
Что происходит 23 октября?
Атака ударных дронов российской армии произошла около 3 ночи. Впоследствии в ОВА сообщили, что удар БпЛА врага пришелся на территорию железнодорожной станции в Сумах. В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги. Вечером 22 октября в Копейске Челябинской области произошел пожар на заводе "Пластмасс". Сообщается, что неизвестные дроны могли атаковать предприятие. В то же время российские СМИ отрицают, что завод по производству боеприпасов поразили беспилотники. В то же время причиной взрыва и пожара называют "нарушение техники безопасности". Губернатор Челябинской области Александр Текслер рассказал, что в результате взрыва в Копейске есть жертвы. В общем известно о 9 погибших. Дональд Трамп заявил, что США не согласовали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, потому что нужно от 6 месяцев до одного года, чтобы научиться ими пользоваться. Он также добавил, что Соединенные Штаты вообще не планируют обучать другие армии, как применять Tomahawk. В Европейском Союзе приняли решение относительно 19-го пакета санкций против России. Все страны объединения поддержали введение новых ограничений. Это произошло после того, как Словакия сняла предостережения относительно утверждения нового пакета: страна официально поддержала инициативу. Президент США заявил, что отказался проводить встречу с президентом России. Дональд Трамп считает, что разговор с Владимиром Путиным предстоит провести позже. Я не чувствую, что это было бы правильно (встретиться сейчас с Путиным – 24 Канал), чтобы добраться туда, куда нужно добраться. Так что я отменил это. Но мы сделаем это в будущем,
В Сумах враг ночью атаковал дронами железную дорогу
На заводе в Челябинской области России прогремели взрывы и вспыхнул пожар
Почему Украине не передадут ракеты Tomahawk?
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
– сказал Трамп.
Атака ударных дронов российской армии произошла около 3 ночи. Впоследствии в ОВА сообщили, что удар БпЛА врага пришелся на территорию железнодорожной станции в Сумах.
В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги.
Вечером 22 октября в Копейске Челябинской области произошел пожар на заводе "Пластмасс". Сообщается, что неизвестные дроны могли атаковать предприятие.
В то же время российские СМИ отрицают, что завод по производству боеприпасов поразили беспилотники. В то же время причиной взрыва и пожара называют "нарушение техники безопасности".
Губернатор Челябинской области Александр Текслер рассказал, что в результате взрыва в Копейске есть жертвы. В общем известно о 9 погибших.
Дональд Трамп заявил, что США не согласовали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, потому что нужно от 6 месяцев до одного года, чтобы научиться ими пользоваться.
Он также добавил, что Соединенные Штаты вообще не планируют обучать другие армии, как применять Tomahawk.
В Европейском Союзе приняли решение относительно 19-го пакета санкций против России. Все страны объединения поддержали введение новых ограничений.
Это произошло после того, как Словакия сняла предостережения относительно утверждения нового пакета: страна официально поддержала инициативу.
Президент США заявил, что отказался проводить встречу с президентом России. Дональд Трамп считает, что разговор с Владимиром Путиным предстоит провести позже.
Я не чувствую, что это было бы правильно (встретиться сейчас с Путиным – 24 Канал), чтобы добраться туда, куда нужно добраться. Так что я отменил это. Но мы сделаем это в будущем,