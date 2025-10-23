24 Канал собрал главное за день: ход боевых действий, заявления мировых политиков на международной арене и внутриполитические события 23 октября.

Что происходит 23 октября?

05:39, 23 октября

В Сумах враг ночью атаковал дронами железную дорогу

Атака ударных дронов российской армии произошла около 3 ночи. Впоследствии в ОВА сообщили, что удар БпЛА врага пришелся на территорию железнодорожной станции в Сумах.

В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги.

03:04, 23 октября

На заводе в Челябинской области России прогремели взрывы и вспыхнул пожар

Вечером 22 октября в Копейске Челябинской области произошел пожар на заводе "Пластмасс". Сообщается, что неизвестные дроны могли атаковать предприятие.

В то же время российские СМИ отрицают, что завод по производству боеприпасов поразили беспилотники. В то же время причиной взрыва и пожара называют "нарушение техники безопасности".

Губернатор Челябинской области Александр Текслер рассказал, что в результате взрыва в Копейске есть жертвы. В общем известно о 9 погибших.

02:00, 23 октября

Почему Украине не передадут ракеты Tomahawk?

Дональд Трамп заявил, что США не согласовали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, потому что нужно от 6 месяцев до одного года, чтобы научиться ими пользоваться.

Он также добавил, что Соединенные Штаты вообще не планируют обучать другие армии, как применять Tomahawk.

01:16, 23 октября

ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

В Европейском Союзе приняли решение относительно 19-го пакета санкций против России. Все страны объединения поддержали введение новых ограничений.

Это произошло после того, как Словакия сняла предостережения относительно утверждения нового пакета: страна официально поддержала инициативу.

00:20, 23 октября

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США заявил, что отказался проводить встречу с президентом России. Дональд Трамп считает, что разговор с Владимиром Путиным предстоит провести позже.

Я не чувствую, что это было бы правильно (встретиться сейчас с Путиным – 24 Канал), чтобы добраться туда, куда нужно добраться. Так что я отменил это. Но мы сделаем это в будущем,
– сказал Трамп.