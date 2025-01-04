БпЛА могли атаковать один из крупнейших морских торговых портов России Усть-Луга, – СМИ

Ночью и утром 4 января Россия снова была под атакой БпЛА. В результате этого обстрела мог пострадать крупнейший российский морской торговый порт Усть-Луга.

Местные власти заявили, что эта атака для Ленинградской области стала рекордной по количеству уничтоженных беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Усть-Луга почувствовал на себе атаку БпЛА уже второй раз

Над Ленинградской областью в субботу уничтожили аж четыре БпЛА.

"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", – заявил губернатор.

Впоследствии стало известно, что под прицелом был порт Усть-Луга. Большинство дронов сбили над его территорией, а именно над нефтяным терминалом ООО "Новатранс".

В росСМИ пишут, что повреждены окна в одном из зданий на территории порта. Хотя власти традиционно отчитались, что ни повреждений, ни пострадавших нет.

Справочно. Морской торговый порт Усть-Луга работает с декабря 2001 года. Тогда там отрылся угольный терминал. В начале 2020–их годов стал вторым по величине в России после порта в Новороссийске.

Интересно, что это уже второе попадание на территории Усть-Лугу. Первое было 21 января 2024 года.

"Фиксируем, что за год ПВО там так и не появилось", – заметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Момент попадания по порту Усть-Луга: смотрите видео