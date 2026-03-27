Под атакой дронов снова была Ленинградская область: горели порты Усть-Луги и Приморска
- Нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморская в Ленинградской области России подверглись очередной атаке дронов ночью 27 марта.
- Это уже не первый случай атак на эти порты за неделю, и такие удары непосредственно подрывают нефтеэкспортные доходы России.
Нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России подверглись очередной атаке беспилотников ночью 27 марта. И это уже не впервые за неделю.
OSINT-канал "КіберБорошно" осуществил геолокацию кадров и подтвердил успешные удары по обоим портам. Рассказываем, что известно на данный момент.
Новая атака БпЛА на Ленинградскую область 27 марта: что известно?
Вечером 26 и ночью 27 марта произошло повторное поражение нефтеналивных портов Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России. Местные в социальных сетях писали о взрывах в районах портов, а также о зареве, заметном даже со значительного расстояния.
Громко было в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Власти узнали о нескольких десятках сбитых воздушных целей. Аэропорт Пулково, конечно, зарывали на часы. В сети уже появились многочисленные видеоподтверждения успешной атаки.
Добавим, что пропускная способность Усть-Луги составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. А Приморск является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы мощностью до 75 миллионов тонн нефти в год. Систематические удары по этим объектам напрямую подрывают нефтеэкспортные доходы России.
Интересно, что недавно соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 Каналу рассказывал еще и об украинской баллистике, которая вскоре сможет доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.
Что предшествовало этой атаке?
В ночь на 23 марта уже был мощный воздушный удар по Приморску в Ленинградской области. Беспилотники повредили топливную емкость на терминале, резервуарный парк и нефтеналивные стендеры.
Порт Усть-Луги побывал под атакой в ночь на 25 марта. Тогда наши дальнобойные дроны преодолели более 900 километров и нанесли удар по нефтяному терминалу. Пожар видели даже из Финляндии.
Оба порта, Усть-Луга и Приморск, останавливали отгрузку нефти, что в Reuters назвали "одним из крупнейших ударов по российской нефтяной инфраструктуре за четыре года войны".