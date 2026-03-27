Под атакой дронов снова была Ленинградская область: горели порты Усть-Луги и Приморска

Нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России подверглись очередной атаке беспилотников ночью 27 марта. И это уже не впервые за неделю.

OSINT-канал "КіберБорошно" осуществил геолокацию кадров и подтвердил успешные удары по обоим портам. Рассказываем, что известно на данный момент.

Новая атака БпЛА на Ленинградскую область 27 марта: что известно?

Вечером 26 и ночью 27 марта произошло повторное поражение нефтеналивных портов Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России. Местные в социальных сетях писали о взрывах в районах портов, а также о зареве, заметном даже со значительного расстояния.

Громко было в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Власти узнали о нескольких десятках сбитых воздушных целей. Аэропорт Пулково, конечно, зарывали на часы. В сети уже появились многочисленные видеоподтверждения успешной атаки.

Добавим, что пропускная способность Усть-Луги составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. А Приморск является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы мощностью до 75 миллионов тонн нефти в год. Систематические удары по этим объектам напрямую подрывают нефтеэкспортные доходы России.

Интересно, что недавно соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 Каналу рассказывал еще и об украинской баллистике, которая вскоре сможет доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Что предшествовало этой атаке?