После того, как россияне нашли беспилотник, они не придумали ничего лучше, чем самостоятельно его исследовать. Соответствующее видео опубликовал ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Россияне решили исследовать беспилотник

По словам минобороны России, над Орловской областью якобы было ликвидировано 18 БпЛА. Вероятно, один из этих беспилотников и заинтересовал россиян.

Они подошли вплотную к дрону и увидели, что двигатель, масляный фильтр и генератор у этого БпЛА сравнительно уцелели.

Бери, бери! Если умрешь, я не виноват. Вот такая х**ня у нас летает..

– лаконично комментируют "находку" местные жители.

Россияне решили "исследовать" ударный дрон: смотрите видео

К слову, 20 октября россияне также заявили об атаке на территорию промзоны в Дзержинске, что в Новгородской области. Вероятно, речь идет об ударе по одному из крупнейших заводов, производящего взрывчатку, – заводу Свердлова.