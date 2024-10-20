Після того, як росіяни знайшли безпілотник, вони не вигадали нічого кращого, ніж самостійно його дослідити. Відповідне відео опублікувала низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Росіяни вирішили дослідити безпілотник

За словами міноборони Росії, над Орловською областю нібито було ліквідовано 18 БпЛА. Ймовірно, один з цих безпілотників і зацікавив росіян.

Вони підійшли впртитул до дрона та побачили, що двигун, олійний фільтр та генератор у цього БпЛА порівняно вціліли.

Бери, бери! Якщо помреш, я не винен. Ось така х**ня в нас літає…

– лаконічно коментують "знахідку" місцеві жителі.

Росіяни вирішили "дослідити" ударний дрон: дивіться відео

До слова, 20 жовтня росіяни також заявили про атаку на територію промзони у Дзержинську, що у Новгородській області. Імовірно, ідеться про удар по одному з найбільших заводів, що виробляє вибухівку, – заводу Свердлова.