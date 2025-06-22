Горели станция скорой медицинской помощи и дом: жуткие последствия атаки в Одесской области
- В ночь на 22 июня Одесская область подверглась атаке России, под удар попала территория станции скорой помощи и другие объекты.
- В результате атаки возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями, пострадавших нет.
В ночь на 22 июня Одесская область снова подверглась атаке России. На этот раз под удар попала территория станции скорой и ряд других объектов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Что известно о новом обстреле Одесской области
По данным спасателей, этой ночью враг атаковал юг Одесского региона.
На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом,
– указали в ГСЧС.
Спасатели с местной пожарной командой ликвидировали возгорание. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Как выглядит Одесская область после атаки дронов / фото ГСЧС
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Заметим, вечером 21 июня россияне обстреляли Краматорск, нанеся 7 ударов по промышленной зоне и жилой застройке.