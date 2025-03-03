Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

К слову Россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами": был пожар, пострадала женщина

Какие последствия вражеской атаки по Черкасской области

Игорь Табурец рассказал, что ночь в Черкасской области прошла с вражескими атаками. Их отражали наши силы ПВО.

Чиновник отметил, что в областном центре в результате падения вражеской цели возник пожар на территории мебельной фабрики. Он ликвидирован.

Также там повреждены окна и кровли двух зданий, грузовика. Нанесен ущерб и нескольким соседним предприятиям: там тоже взрывной волной выбило окна, задело транспортные средства,

– написал начальник ОВА.

Он также сказал, что в черкасском небе в целом уничтожено 5 российских БПЛА.

Предварительно, обошлось без травмированных. В большинстве случаев – без последствий для инфраструктуры.

К слову, в целом Россия ночью 3 марта атаковала Украину 83 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Нашим защитникам удалось сбить 46 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов, еще 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.