Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
К слову Россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами": был пожар, пострадала женщина
Какие последствия вражеской атаки по Черкасской области
Игорь Табурец рассказал, что ночь в Черкасской области прошла с вражескими атаками. Их отражали наши силы ПВО.
Чиновник отметил, что в областном центре в результате падения вражеской цели возник пожар на территории мебельной фабрики. Он ликвидирован.
Также там повреждены окна и кровли двух зданий, грузовика. Нанесен ущерб и нескольким соседним предприятиям: там тоже взрывной волной выбило окна, задело транспортные средства,
– написал начальник ОВА.
Он также сказал, что в черкасском небе в целом уничтожено 5 российских БПЛА.
Предварительно, обошлось без травмированных. В большинстве случаев – без последствий для инфраструктуры.
К слову, в целом Россия ночью 3 марта атаковала Украину 83 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Нашим защитникам удалось сбить 46 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов, еще 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.