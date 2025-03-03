Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки "Шахедами" по Кривому Рогу

Сергей Лысак отметил, что в Кривом Роге в результате российской атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте, лечиться она будет дома.

Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждены промышленное предприятие, медучреждение, 6 многоэтажек, авто,

– написал чиновник.

Последствия вражеской атаки по Кривому Рогу 3 марта / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Он также отметил, что, кроме Кривого Рога, враг также ударил по Никопольской общине вечером и утром. Оккупанты попали дронами-камикадзе по Мировской и Марганецкой общинах. Погибших и раненых нет.

Всего, по данным Лысака, защитники неба вечером и ночью сбили 7 российских беспилотников.

К слову, россияне также атаковали Кривой Рог вечером 22 февраля. Тогда в городе было 5 пострадавших, а также была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС.