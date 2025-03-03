Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

До слова Росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами": була пожежа, постраждала жінка

Які наслідки ворожої атаки по Черкаській області

Ігор Табурець розповів, що ніч в Черкаській області минула з ворожими атаками. Їх відбивали наші сили ППО.

Посадовець зазначив, що в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території меблевої фабрики. Її ліквідовано.

Також там пошкоджено вікна і покрівлі двох будівель, вантажівки. Завдано шкоди й кільком сусіднім підприємствам: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби,

– написав начальник ОВА.

Він також сказав, що у черкаському небі загалом знищено 5 російських БпЛА.

Попередньо, минулось без травмованих. У більшості випадків – без наслідків для інфраструктури.

До слова, загалом Росія вночі 3 березня атакувала Україну 83 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Нашим захисникам вдалося збити 46 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників інших типів, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.