Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Какие последствия атаки в Черкасской области?

В ночь на 16 июля в Черкасской области силы противовоздушной обороны обезвредили 14 российских БпЛА.

Главное, что повсюду обошлось без пострадавших,

– написал Игорь Табурец.

На Уманщине в результате ночной атаки обломки дронов и взрывная волна в нескольких селах повредили около десятка жилых домов, линию электропередач и имущество фермерского хозяйства.

Также произошло несколько незначительных возгораний пшеничных полей, которые удалось быстро потушить. Аналогичная ситуация произошла в Звенигородском районе, где спасатели ликвидировали возгорание камыша.

Начальник Черкасской ОВА отметил, что сейчас продолжается обследование территории.

Последствия ночной атаки БпЛА / Фото: Черкасская ОВА

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К слову, этой ночью под атакой вражеских дронов оказалась также Винница. Там в результате удара есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры, известно о 8 травмированных.