Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Які наслідки атаки на Черкащині?
В ніч на 16 липня на Черкащині сили протиповітряної оборони загалом знешкодили 14 російських БпЛА.
Головне, що повсюди минулось без потерпілих,
– написав Ігор Табурець.
На Уманщині внаслідок нічної атаки уламки дронів та вибухова хвиля в кількох селах пошкодили близько десятка житлових будинків, лінію електропередач і майно фермерського господарства.
Також сталося кілька незначних займань пшеничних полів, які вдалося швидко загасити. Аналогічна ситуація сталася у Звенигородському районі, де рятувальники ліквідували займання очерету.
Начальник Черкаської ОВА наголосив, що наразі триває обстеження території.
Наслідки нічної атаки БпЛА / Фото: Черкаська ОВА
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До слова, цієї ночі під атакою ворожих дронів опинилася також Вінниця. Там внаслідок удару є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про 8 травмованих.