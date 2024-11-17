Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Черкасскую область 17 ноября

С ночи на Черкасщине были затяжные тревоги. Сначала из-за массированной атаки дронами, далее – ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины, целился по критической инфраструктуре, отметил председатель ОВА. Также отметил, обследование территории пока продолжается.

По предварительным данным, защитники неба в Черкасской области уничтожили 7 "Шахедов".

Из-за падения вражеского БПЛА повреждены окна в доме и линия электропередач. Кроме того, в пределах нашей территории сбиты две крылатые ракеты. Из-за обломков загорелась лесная подстилка. Однако люди целы – это самое главное. С остальным справимся,

– подчеркнул Игорь Табурец.

Добавил, аварийные бригады уже работают. Также чиновник поблагодарил Силам ПВО, мобильным огневым группам.