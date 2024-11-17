Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Дивіться також Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака на Черкащину 17 листопада

З ночі на Черкащині були затяжні тривоги. Спочатку через масовану атаку дронами, далі – ракетами. Ворог продовжує кривавий терор України, цілив по критичній інфраструктурі, наголосив голова ОВА. Також зазначив, обстеження території наразі триває.

За попередніми даними, оборонці неба в Черкаській області знищили 7 "Шахедів".

Через падіння ворожого БпЛА пошкоджено вікна в будинку та лінію електропередач. Крім того, в межах нашої території збито дві крилаті ракети. Через уламки зайнялась лісова підстилка. Однак люди цілі – це найголовніше. З рештою впораємось,

– підкреслив Ігор Табурець.

Додав, аварійні бригади вже працюють. Також посадовець подякував Силам ППО, мобільним вогневим групам.