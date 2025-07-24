Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

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Что известно о пострадавших в результате обстрела Черкасс?

На рассвете российские оккупанты направили сразу четыре крылатые ракеты на обычные жилые районы Черкасс. В результате атаки в областном центре вспыхнули пожары, которые впоследствии ликвидировали.

Стало известно, что возросло количество пострадавших в результате обстрела. К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет.

Последствия вражеского обстрела: смотрите видео Черкасской ОГА

Также в результате ударов есть разрушения на городском кладбище №4, о чем сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.

Глава Черкасской ОВА заверил, что на местах работают все соответствующие службы. "Мы в постоянной координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы", – подчеркнул он.