Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует 24 Канал.

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Какие последствия ракетной атаки по Черкассам?

Утром глава ОВА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.

"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.

По предварительным данным, 6 человек получили ранения.

Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем, все пожары уже ликвидированы.

"Угрозы для населения нет", – написал он.

Напомним, что ночью в Черкассах и в окрестностях города было слышно серию взрывов. После серии взрывов городской голова Черкасс Бондаренко призвал горожан закрыть окна:

"Черкасчане!!! Просим закрыть окна, детали позже!", - написал чиновник в фейсбуке.

Отметим, россияне атаковали регион ударными БпЛА, а затем ракетами.