Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує 24 Канал.

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Які наслідки ракетної атаки по Черкасах?

Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр.

"Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він.

За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень.

Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем.За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані.

"Загроз для населення немає", – написав він.

Нагадаємо, що вночі в Черкасах та на околицях міста було чутно серію вибухів. Опісля серії вибухів міський голова Черкас Бондаренко закликав містян зачинити вікна:

"Черкащани!!! Просимо зачинити вікна, деталі згодом!", — написав посадовець у фейсбуці.

Зазначимо, росіяни атакували регіон ударними БпЛА, а згодом ракетами.