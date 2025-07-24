Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

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Що відомо про постраждалих унаслідок обстрілу Черкас?

Удосвіта російські окупанти спрямували відразу чотири крилаті ракети на звичайні житлові райони Черкас. Унаслідок атаки в обласному центрі спалахнули пожежі, які згодом ліквідували.

Стало відомо, що зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу. До медиків загалом звернулися вже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає.

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Також унаслідок ударів є руйнування на міському цвинтарі №4, про що повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він зазначив, що російські окупанти воюють навіть із мертвими.

Очільник Черкаської ОВА запевнив, що на місцях працюють усі відповідні служби. "Ми в постійній координації, щоб максимально швидко виконати першочергові роботи", – підкреслив він.