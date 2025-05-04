Горели квартиры, повреждены склады и базы: последствия вражеского удара по Черкасской области

В результате российского обстрела в ночь на 4 мая в Черкасской области есть немало разрушений. БпЛА нанесли больше всего повреждений инфраструктуре Черкасс.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Какие последствия атаки дронов на Черкасскую область

Противовоздушная оборона уничтожила в Черкасской области 15 вражеских БпЛА. В результате падения повреждены несколько жилых домов и нежилые помещения предприятий.

Как отметил Игорь Табурец, в Черкассах разрушены фасады и остекление многоэтажек, складов мебельного предприятия и торговой базы, а также садовые сооружения.

Самое главное – обошлось без погибших. Несколько человек обращались за помощью к медикам. В госпитализации не нуждаются,

– прокомментировал глава ОВА.

Предварительно, 10 квартир получили повреждения во время ночной атаки, 2 из них – полностью сгорели. Людей готовы пересилить в специально определенные места, однако пока за помощью к властям жители не обращались.

Россия атаковала Черкассы дронами-камикадзе / Фото Игоря Табурца

На местах, пострадавших в результате обстрела, работали спасатели, коммунальщики и социальные партнеры из "Красного Креста". Все работали, чтобы быстрее ликвидировать последствия очередного российского преступления.

Напомним, этой ночью российская армия запустила по Украине 165 "Шахедов". Наиболее серьезные последствия атаки фиксируются в Киеве. В столице есть разрушения и возгорания в жилых домах и магазинах в трех районах. Известно об 11 пострадавших.