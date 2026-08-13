Об этом сообщили в ГСЧС.
Атака на Черниговскую область: какие последствия?
Ночью пресс-служба Черниговского горсовета сообщила о атаке реактивных БПЛА на город. Под ударом оказался один из автокооперативов, в результате чего загорелись два гаража.
В результате пожара после российской атаки был уничтожен автомобиль и повреждены гаражные помещения
Еще один удар пришелся на Черниговский район. По данным спасателей, в результате атаки 10-летний ребенок получил легкую стрессовую реакцию.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В результате падения вражеского БПЛА там возник пожар в хозяйственной постройке, на автозаправочной станции и в сухой растительности.
Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.
Ликвидация последствий обстрелов Черниговской области: смотрите видео
Напомним, что ночью российские войска также наносили удары по Одесской области. В результате атак пострадал один человек, возник пожар в портовой инфраструктуре, а в части Измаила пропало электроснабжение.
Всего во время ночной атаки враг запустил по Украине 133 беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и "Пародия". ПВО сбили или подавили 111 вражеских дронов, однако известно о попаданиях в воздушные цели и падении обломков