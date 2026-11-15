ПВО сбила реактивный БПЛА под Черновцами: повреждено административное здание

Вечером 15 ноября российские войска наносят удары по Украине. Реактивный беспилотник противника достиг Буковины.

Об уничтожении воздушной цели и последствиях для региона сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко.

Что известно об атаке?

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили реактивный БПЛА, который россияне запустили в направлении Буковины. Защитники сбили воздушную цель над Черновицким районом.

Однако падение обломков дрона привело к повреждениям. По данным ОГА, повреждено административное здание.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Берегите себя и своих родных! В случае объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!

– призвал Осипенко.

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Сегодня вечером на Буковине слышали взрывы. Они прогремели возле города Заставна около 20:41.

Напомним, накануне российские войска провели атаку на Хмельницкий район. В результате обстрела поврежден местный храм. Взрывная волна и осколки выбили стекла, а также повредили фасад здания.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предупредил, что разведка получила данные о подготовку россиянами новых ударов. Поэтому он призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.