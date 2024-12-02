Из-за этого есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черновицкой областной государственной администрации Руслана Запаранюка.

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Какие последствия атаки на Буковине

Как рассказал руководитель ОГА, во время вражеской атаки над областью уничтожили вражеский беспилотник. В результате падения его обломков повреждены несколько зданий в одном из сел Днестровского района области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди местного населения.

Согласно обнародованной информации, на место отправились все профильные службы.

Силы ПВО сработали на отлично! Спасибо воинам за отличную работу! Напоминаю, во время тревоги стоит находиться в убежищах! Берегите себя и своих родных,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате падения обломков повреждены жилой дом и хозяйственное здание. Ударной волной выбиты окна, разрушена кровля построек.

Есть разрушение инфраструктуры в Черновицкой области / ГСЧС Украины

К слову, под вражеский удар также попал Тернополь. Вражеский дрон попал в верхний этаж жилого дома, вызвав пожар. Также известно об одном погибшем и раненых. На месте работают все необходимые службы, спасатели тушат возгорание, которое возникло.