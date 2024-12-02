Через це є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка.

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Які наслідки атаки на Буковині

Як розповів керівник ОДА, під час ворожої атаки над областю знищили ворожий безпілотник. Внаслідок падіння його уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району області. На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед місцевого населення.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на місце відправились усі профільні служби.

Сили ППО спрацювали на відмінно! Дякую воїнам за чудову роботу! Нагадую, під час тривоги варто перебувати у сховищах! Бережіть себе і своїх рідних,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. Ударною хвилею вибито вікна, зруйновано покрівлю споруд.

Є руйнування інфраструктури у Чернівецькій області / ДСНС України

До слова, під ворожий удар також потрапив Тернопіль. Ворожий дрон влучив у верхній поверх житлового будинку, спричинивши пожежу. Також відомо про одного загиблого і поранених. На місці працюють усі необхідні служби, рятувальники гасять загоряння, яке виникло.