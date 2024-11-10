Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова. Всего за сутки на Харьковщине зафиксировали 4 пожара в Купянском, Чугуевском районах области и в Слободском районе города, вызванные вражескими обстрелами.

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Беспилотники атаковали Харьковскую область

Олег Синегубов сообщил, что падение обломков БпЛА типа "Shahed" в Чугуевской громаде произошло около 00:37. В результате атаки был поврежден подъезд 4-этажного жилого здания.

Горели три авто. Повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей,

– добавил глава ОВА.

По словам Синегубова, два человека получили острые реакции на стресс.

Беспилотник повредил подъезд в Чугуеве / Фото: соцсети

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К слову, вечером 9 ноября россияне также нанесли авиаудар по Слободскому району Харькова. Известно, что для атаки оккупанты использовали авиационный боеприпас "Гром-Е1", который является мощнее ФАБ с УМПК и имеет больший заряд детонирующего вещества.