В Купянской громаде усилились российские обстрелы. Местные власти стараются избегать скопления людей, чтобы предотвратить жертвы, сообщил глава Купянской МВА Андрей Беседин, передает 24 Канал.

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Сверхсложная ситуация в прифронтовом Купянске

В городе закрылось последнее отделение Укрпочты, а также прекратили работу банкоматы. Беседин рассказал, что россияне активно используют FVP-дроны по гражданским, в частности по машинам инкассаторов.

Кроме того, враг блокирует пути поставки городу гуманитарной помощи. На подступах к Купянску оккупанты охотятся за транспортом с гуманитаркой.

Глава МВА призывает людей выезжать. По его словам, ситуация с безопасностью крайне сложная, а на левом берегу города – критическая.

Он напомнил, что погибшие в поселке Ковшаровка люди уже шесть дней под завалами, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

Чиновник отметил, что 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения.