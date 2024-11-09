Франция пообещала поставить Украине истребители Mirage 2000. Ожидается, что отправка самолетов состоится в первой половине 2025 года, передает 24 Канал.

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Как Mirage поможет Украине

Как пишет Business Insider, новые истребители Mirage способны запускать западные ракеты Storm Shadow, на счету которых уже целый ряд успешно пораженных российских объектов.

Отмечается, что американские истребители F-16 не приспособлены к ракетам Storm Shadow. Сейчас Воздушные силы ВСУ используют для запуска британских снарядов советские самолеты Су-24.

Поэтому передача Парижем Киеву Mirage 2000 фактически позволит украинской армии получить еще одну платформу для запуска дальнобойных ракет.

Пока неизвестно, сколько именно истребителей получит Украина. В СМИ предполагают, что в первой поставке будет передано три борта. Специалист по военной авиации из Королевского аэронавтического общества Великобритании Тим Робинсон подчеркнул, что это важное усиление авиации Украины.

Ракеты Storm Shadow имеют дальность около 250 километров, а стоимость одной единицы – около 1 миллиона долларов. К слову, Mirage могут использовать авиабомбы AASM Hammer и ракеты MICA.