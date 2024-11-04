Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. К сожалению, под завалами могут быть погибшие.

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Россия ударила по дому на Харьковщине

Вечером 3 ноября, около 20:50, российская армия нанесла авиационный удар по поселку Кившаровка Купянского района Харьковской области. ФАБ-500 попал в 5-этажку. Авиаудар был рядом с пунктом базирования медиков экстренной помощи. Медики не пострадали, однако автомобиль и помещение подверглись разрушениям.

В результате российской атаки ранения получила 71-летняя женщина. Вероятно, также есть погибшие – две женщины и мужчина. Тела находятся под завалами и спасатели разбирают их с учетом ситуации безопасности в населенном пункте.



Дом в Ковшаровке после атаки / Фото Харьковская областная прокуратура

Как сообщили в районной военной администрации, в Ковшаровке по состоянию на 4 ноября остаются около 500 человек. В поселке нет света, газа и воды. Также существуют логистические проблемы с поставками гуманитарной помощи для людей. Местное население уговаривают на эвакуацию.

Ранее Россия запустила 2 ракеты С-300 по Харькову, в результате чего пострадали 26 правоохранителей, погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

Ракеты повредили 20 жилых домов, пострадали 4 гражданских, некоторые дома остались без воды и электроэнергии.