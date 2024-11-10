Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Загалом за добу на Харківщині зафіксували 4 пожежі в Куп'янському, Чугуївському районах області та в Слобідському районі міста, спричинені ворожими обстрілами.

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Безпілотники атакували Харківщину

Олег Синєгубов повідомив, що падіння уламків БпЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді сталося близько 00:37. Внаслідок атаки був пошкоджений під'їзд 4-поверхової житлової будівлі.

Горіли три авто. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще п'ять автомобілів,

– додав очільник ОВА.

За словами Синєгубова, дві людини отримали гострі реакції на стрес.

Безпілотник пошкодив під'їзд у Чугуєві / Фото: соцмережі

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До слова, ввечері 9 листопада росіяни також завдали авіаудару по Слобідському району Харкова. Відомо, що для атаки окупанти використали авіаційний боєприпас "Гром-Є1", який є потужнішим за ФАБ з УМПК та має більший заряд детонуючої речовини.