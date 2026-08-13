Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о последствиях атаки и показала, в каком состоянии сейчас находятся здания. По ее словам, несмотря на масштаб разрушений, на этот раз удалось избежать жертв.

Дроны разрушили общежитие для переселенцев

В ночь на 10 августа россияне направили на Дергачи почти два десятка беспилотников. Под удар попали недостроенное пятиэтажное здание и два двухэтажных общежития, построенные в 2018 году.

Скриншот

Уже в следующем году там поселили переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а впоследствии в свободные комнаты заселяли и ВПЛ из Харьковской области.

Несколько беспилотников попали непосредственно в это здание. Одно общежитие полностью непригодно для проживания, другое повреждено в меньшей степени, но жить в нем сейчас тоже невозможно,

– рассказала Черненко.

На момент атаки в общежитиях проживали около 40 семей.

Скриншот

Всех пришлось эвакуировать: часть людей уехала к родным, других вывезли в Харьков, где для них будут искать новое жилье. Здания в свое время возводились при поддержке международных партнеров, в частности Германии.

Большое чудо, что нет погибших, потому что последствия очень серьезные. Пострадала 65-летняя женщина, ее с легкими ранениями доставали из-под завалов,

– отметила корреспондентка.

Во время удара пострадал и мужчина, которому оказали помощь на месте, госпитализации он не нуждался.

Людей извлекали из-под завалов

Жители и их родные вспоминают, что после удара от комнат местами остались лишь отдельные стены. Один из мужчин оказался под завалами, откуда его извлекали около часа ночи. Сначала ему оказали помощь на месте, а затем медики смогли перевезти его в другое место.

Вот комната брата. Его доставали около часа ночи из-под завалов, оказали помощь на месте, а потом уже смогла приехать скорая,

– рассказал один из родных жильцов общежития.

В результате прямых попаданий также сгорели автомобили, был полностью уничтожен новый генератор, который передали общежитию.

Скриншот

После первого взрыва люди успели выбежать в коридор, а охранник начал открывать двери, чтобы их не заклинило от последующих ударов.

После первого удара люди успели выбежать в коридор, охранник открыл двери. Одну женщину спасатели доставали из окна, потому что произошел обвал,

– рассказала одна из жительниц.

После атаки находиться внутри поврежденных зданий опасно. Из-за разрушенных перекрытий и значительных повреждений люди не могут вернуться в свои комнаты.

Общежития пока не восстановят

Вернуть поврежденные здания в нормальное состояние в ближайшее время будет сложно из-за постоянной угрозы новых ударов. Дергачи расположены недалеко от границы, и хотя это не самый горячий участок Харьковщины, город регулярно подвергается атакам с использованием различных видов вооружения.

Раз в несколько дней по Дергачам прилетают "Герани", КАБы, "Бандероли". К сожалению, все это применяется на этой территории,

– рассказала Черненко.

Несмотря на опасность, в городе остается много людей, работают магазины и другие учреждения. В то же время часть предприятий уже не может продолжать работу на месте.

Скриншот

Особенно это касается предприятий, которые работали на европейский рынок и были вынуждены переместиться в более безопасные регионы.

В Дергачах много людей, там все работает, но немало предприятий разрушены. Те, которые работали на европейский рынок, переместились и уже не могут вести здесь свою деятельность,

– отметила корреспондентка.

Потеря таких предприятий ударяет и по местному бюджету. Еще сложнее ситуация в общинах, расположенных ближе к российской границе, где из-за постоянных обстрелов уже объявляют обязательную, а для семей с детьми – принудительную эвакуацию.

Анна Черненко показала последствия атаки на Дергачи 10 августа: смотрите видео