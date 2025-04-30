Всю ночь тушили пожары: в облсовете рассказали о страшных последствиях массированного удара по Днепру

Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе прогремело не менее 10 взрывов, к сожалению, погиб мужчина и есть раненый человек.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 вражеских целей. Как рассказала 24 Каналу депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко, враг в очередной раз продемонстрировал, чего стоят его заявления о перемирии.

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Ночь была адской

Если бы не слаженная работа Сил обороны, то последствия для города были бы значительно хуже. Во время сбивания "Шахедов" было очень шумно, но важно, что они не попали в свои цели. Однако обломки также наносят серьезный ущерб и об этом надо помнить.

К сожалению, из-за обстрела, а именно после попадания одного "Шахеда" в частный дом, погиб человек. Он находился на втором этаже своего дома. Возможно, спал, потому что была уже ночь,

– рассказала Екатерина Немченко.

Российские атаки красноречивее, чем любые слова, подтверждают истинные намерения Кремля. Враг целился в обычные жилые дома, частный сектор Днепра, хотя рядом нет даже никаких предприятий.

Очень много людей осталось или без домов, или с серьезно разрушенным жильем. На восстановление уйдет немало времени. Заявления о поврежденном имуществе уже приняты. Все, что удастся отремонтировать быстро, будет сделано.

Спасатели всю ночь тушили пожары, которые возникли на местах прилетов. Они успокаивали местных жителей, детей, пожилых людей,

– добавила депутат Днепропетровского областного совета.

Далее будет продолжаться разбор завалов. После этого люди смогут обратиться за компенсацией. К слову, городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что разбитые по меньшей мере 5 частных домов. Кроме погибшего, есть еще один раненый человек. Почти одновременно с ударами по Днепру, враг атаковал Харьков.