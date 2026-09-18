Подросток наводила российские удары по подразделениям ВСУ и Нацгвардии в Днепре, – СБУ

В Днепре разоблачили несовершеннолетнюю местную жительницу, которая шпионила за объектами украинских военных по заказу российских спецслужб. Девушка собирала координаты, чтобы помочь врагу нанести комбинированные удары по городу.

Как сообщает Служба безопасности Украины, 17-летняя информаторша должна была отслеживать местонахождение подразделений ВСУ и Национальной гвардии. Россияне завербовали ее через телеграм-каналы, где она искала "легкий" заработок.

Как действовала корректировщица

Расследование установило, что фигурантка пешком обходила улицы прифронтового города и скрытно снимала на камеру смартфона места, где, по ее мнению, находились украинские подразделения.

Полученные сведения информатор передавала куратору из России через мессенджер в виде фото, а также скриншотов Google-карт с отметками потенциальных "целей",

– добавили в СБУ.

Правоохранители действовали на опережение и задержали злоумышленницу по месту жительства на начальном этапе ее подрывной деятельности. Во время обысков у нее изъяли телефон с доказательствами переписки и разведывательными снимками.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о передвижениях военных. Девушке грозит до 12 лет лишения свободы. Также правоохранители рассматривают возможность дополнительно квалифицировать ее действия как государственную измену.

Напомним, СБУ задержала еще одну жительницу Днепра, которая помогала врагу готовить удары по городу. Женщина также искала подработку в мессенджерах, после чего начала фотографировать административные здания и фиксировать последствия предыдущих ударов.