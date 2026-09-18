Як повідомляє Служба безпеки України, 17-річна інформаторка мала відстежувати локації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії. Росіяни завербували її через телеграм-канали, де вона шукала "легкого" заробітку.

Як діяла коригувальниця

Розслідування встановило, що фігурантка пішки обходила вулиці прифронтового міста та приховано знімала на камеру смартфона місця, де, на її думку, перебували українські підрозділи.

Отримані відомості інформаторка передавала куратору з Росії через месенджер у вигляді фото, а також скриншотів гугл-карт із позначками потенційних "цілей",

- додали в СБУ.

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали зловмисницю за місцем проживання на початковому етапі її підривної діяльності. Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами листування та розвідувальними знімками.

Наразі їй повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових. Дівчині загрожує до 12 років ув'язнення. Також правоохоронці розглядають можливість додатково кваліфікувати її дії як державну зраду.

Нагадаємо, СБУ затримала ще одну жительку Дніпра, яка допомагала ворогу готувати удари по місту. Жінка також шукала підробіток у месенджерах, після чого почала фотографувати адмінбудівлі та фіксувати наслідки попередніх прильотів.