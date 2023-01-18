Каждому украинцу очень болит Днепр сейчас. Усиливают ощущения истории, которые мы узнаем о тех, чью жизнь унесла ракетная атака по многоэтажке 14 января.

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Еще недавно праздновали Новый год

На своей странице в инстаграме, потерявшая в результате атаки мужа, Ольга Кореновская выложила сторис. На ней можно увидеть кадр из новогоднего застолья. Как отметила женщина, четырех человек из общего фотоснимка уже нет в живых.



На фотографии соседи дома в Днепре встречают Новый год / Фото с инстаграма Кореновской

Мы вместе встречали Новый год... Соседи 8 и 9 этаж. На этой фотографии четыре человека погибли (мой муж, муж и жена и девочка 15 лет). Дети остались сиротами. А другие дети остались без отца,

– написала Ольга.

Известно, что чудом женщине удалось выжить. Вместе с детьми она вышла на улицу перед ракетным ударом. Но, к сожалению, она стала вдовой. Уничтожена также квартира Кореновской. Уцелела разве кухня, фотографии которой разлетелись по сети.

Напомним, что ранее в сети активно распространялось видео. На нем можно было увидеть, как семья Кореновских отмечает на собственной кухне день рождения дочери. На ролике счастливая семья задувает свечи на праздничном торте. Его просто невозможно смотреть без слез.

На фотографии, которую выложила Кореновская, можно увидеть также 15-летнюю Марию Лебедь. Девочка на момент удара ракетой Х-22 находилась сама дома. Известно, что она обучалась в 9 классе.

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