Днепр атаковали "Шахедами": в городе вспыхнул пожар

Российская армия в ночь на 19 марта атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате этого в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Что известно о последствиях вражеской атаки на Днепр и область

Сергей Лысак рассказал, что ночью российская армия снова направила беспилотники на Днепропетровскую область. 8 БПЛА сбили защитники неба.

Впрочем, вражеская атака не обошлась без последствий.

В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект,

– рассказал начальник ОВА.

От беспилотников страдала и Никопольская громада. Агрессор целился по райцентру и Марганецкой громаде.

"Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто", – рассказал Лысак.

Последствия вражеской атаки по Днепропетровской области ночью 19 марта / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

В то же время, по данным чиновника, этой ночью в Днепре и области обошлось без погибших и пострадавших.

К слову, этой же ночью враг атаковал дронами и Киевскую область. Там пострадал 1 человек и повреждены 9 частных домов.