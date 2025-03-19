Днепр атаковали "Шахедами": в городе вспыхнул пожар
- Российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками, вызвав пожар в городе. Также было повреждение инфраструктуры в Павлоградском районе, что в области.
- В Никопольской общине поврежден частный дом, хозяйственную постройку и автомобиль, но обошлось без погибших и пострадавших.
Российская армия в ночь на 19 марта атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате этого в городе вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Что известно о последствиях вражеской атаки на Днепр и область
Сергей Лысак рассказал, что ночью российская армия снова направила беспилотники на Днепропетровскую область. 8 БПЛА сбили защитники неба.
Впрочем, вражеская атака не обошлась без последствий.
В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект,
– рассказал начальник ОВА.
От беспилотников страдала и Никопольская громада. Агрессор целился по райцентру и Марганецкой громаде.
"Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто", – рассказал Лысак.
Последствия вражеской атаки по Днепропетровской области ночью 19 марта / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
В то же время, по данным чиновника, этой ночью в Днепре и области обошлось без погибших и пострадавших.
К слову, этой же ночью враг атаковал дронами и Киевскую область. Там пострадал 1 человек и повреждены 9 частных домов.