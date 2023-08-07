Об этом сообщил глава ОВА. Сергей Лысак отметил, что, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Что известно о ночной атаке на Днепропетровщину

Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших,

– рассказал Сергей Лысак.

Добавил, что уже утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Оккупанты ударили ракетой по Днепропетровщине / Фото с телеграма Лысака

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что враг ударил ракетой по Покровской общине.

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Враг атаковал ракетой Днепропетровщину / Фото с телеграма Лысака