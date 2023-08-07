Про це повідомив очільник ОВА. Сергій Лисак зазначив, що, на щастя, минулося бех жертв і постраждалих.

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Що відомо про нічну атаку на Дніпропетровщину

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих,

– розповів Сергій Лисак.

Додав, що вже вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Загарбники вдарили з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині / Фото з телеграму Лисака

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворог вдарив ракетою по Покровській громаді.

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Ворог атакував ракетою Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака