Российская армия ночью 1 августа атаковала Киевскую область "Шахедами". В результате этого дрон попал возле дома российского оппозиционера Ильи Пономарева.

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Пономарев считает, что его дом атаковали целенаправленно

Сегодня ночью дом бывшего депутата российской Госдумы Пономарева таки пострадал от вражеской атаки.

Я был дома. Проснулся за 2 – 3 минуты до того, как это произошло. Я услышал, как приближается "Шахед-136". Он очень характерно раздается, очень громко. Потом он прилетел и взорвался прямо под окном. Он не был сбит. Здесь 100% уверенно говорю, что он не был сбит, по нему ПВО вообще не работала,

– заявил он.

По его словам, дрон-камикадзе летел после отбоя воздушной тревоги. Он утверждает, что "Шахед" прилетел в ту точку, куда и должен был, поскольку вчера к нему "уже прилетало три дрона". Однако все цели тогда были сбиты.

Сейчас дом Ильи Пономарева разрушен. Поэтому оппозиционер переезжает.

Кроме того, в результате атаки "Шахедами" по Киевской области ранения получили муж и жена, которые были госпитализированы. Также были повреждены два частных дома, на местах событий работают правоохранители.