Російська армія вночі 1 серпня атакувала Київську область "Шахедами". Внаслідок цього дрон влучив біля будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова.

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Пономарьов вважає, що його дім атакували цілеспрямовано

Сьогодні вночі будинок колишнього депутата російської Держдуми Пономарьова таки постраждав від ворожої атаки.

Я був вдома. Прокинувся за 2 – 3 хвилини до того, як це відбулося. Я почув, як наближається "Шахед-136". Він дуже характерно звучить, дуже гучно. Потім він прилетів і вибухнув прямо під вікном. Він не був збитий. Тут 100% впевнено кажу, що він не був збитий, по ньому ППО взагалі не працювала,

– заявив він.

За його словами, дрон-камікадзе летів після відбою повітряної тривоги. Він стверджує, що "Шахед" прилетів в ту точку, куди й повинен був, оскільки напередодні до нього "уже прилітало три дрони". Однак всі цілі тоді було збито.

Зараз будинок Іллі Пономарьова зруйнований. Тож опозиціонер переїжджає.

Крім того, внаслідок атаки "Шахедами" по Київській області поранень зазнали чоловік і дружина, яких ушпиталили. Також було пошкоджено два приватних будинки, на місцях подій працюють правоохоронці.