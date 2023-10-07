Об атаке дрона заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время появилась информация о перебоях в работе московских аэропортов, сообщает 24 Канал.

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Москву снова якобы атаковал дрон

По словам Собянина, российской ПВО якобы удалось отбить атаку беспилотника. И традиционно на месте падения его обломков ни повреждений, ни пострадавших нет. Правда, туда зачем-то выехали экстренные службы.

Впоследствии в Минобороны России уточнили, что беспилотник был самолетного типа. И он якобы пытался поразить объекты на территории Москвы и Московской области. Сбить его вражеской ПВО якобы удалось на территории Истринского района.

Московские аэропорты временно не работали

Как сообщают российские СМИ, из-за плана "Ковер" во "Внуково" пришлось перенести как минимум 11 рейсов. Более того, два отменили.

В "Домодедово" и "Шереметьево" восемь самолетов задерживали свой вылет: 3 – "Домодедово" и 5 – "Шереметьево". В то же время 3 рейса здесь были отменены (2 и 1 соответственно).

Впоследствии план "Ковёр" все же сняли. В то же время открыли воздушное пространство над российской столицей.

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Дроны "атакуют" Москву уже не впервые

В последние полгода оккупанты периодически заявляют об атаке беспилотников на Москву. Обычно это сопровождается остановкой аэропортов российской столицы.

В последний раз такие события произошли 17 сентября. Тогда россияне также заявили об "отражении атаки беспилотника" в районе Истры. Разрушений и пострадавших якобы не было.

Правда, впоследствии появилась информация, что дроны фиксировали в четырех областях России: Московской, Тульской, Орловской и Воронежской. В Орле обломки якобы упали на нежилой объект, а под Тулой – якобы была атака на логистический центр. Еще один беспилотник якобы упал возле совхоза "Воронежский".