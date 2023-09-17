Итак, в ночь на 17 сентября поступила информация о якобы атаке Москвы дронами. Собственно, россияне кичились, что смогли сбить беспилотник.

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Что известно об атаке дронами Москвы

На якобы атаку дронами отреагировал городской голова Сергей Собянин.

Сегодня ночью ПВО отбило атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,

– убеждал он.

В то же время отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Собственно, план "Ковёр" объявили в столичном аэропорту Внуково. Известно, что задержали 19 рейсов, а также 3 отменили в Домодедово и Шереметьево. Позже этот же план "Ковёр" объявили в аэропорту Шереметьево.

На баснях об атаке Москвы россияне не остановились. Они придумали якобы атаку беспилотников на временно оккупированный полуостров Крым. Говорят, дронов было сразу два. В то же время в российском минобороны отчитались, что в небе над Крымом установки ПВО смогли сбить эти два дрона.

Тем временем россияне самоликвидировались под Воронежем. Все они были профессиональными саперами.

Погибли из-за гранаты