Инцидент произошел в городе Россошь Воронежской области 15 сентября. Там на территории частного дома обнаружили тела 3 российских военных.

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Что произошло под Воронежем

5 российских военных снимали частный дом по улице Чапаева. Все оккупанты были из одного подразделения, принадлежащего Центральному военному округу. Более того, они были на службе и поехали в город Россош за техникой, на доставку которой им выделили 3 суток.

Во время выполнения задания командир батальона, заместитель командира по вооружению, заместитель по технической части и два водителя решили арендовать дом и выпить там. После употребления алкогольных напитков двое солдат ушли спать, а трое остались в беседке.

Кадры с места взрыва в Россоше: видео из соцсетей



Соседи слышали пьяный мужской разговор. Впоследствии раздался взрыв. Как выяснилось позже, оккупанты поссорились, из-за чего один из военных взорвал гранату Ф-1. В результате трое участников застолья погибли. По данным российских СМИ, это были саперы. Еще двое оккупантов выжили, но получили ранения.

На этой улице захватчики арендовали дом: видео из соцсетей

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