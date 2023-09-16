Инцидент произошел в городе Россошь Воронежской области 15 сентября. Там на территории частного дома обнаружили тела 3 российских военных.
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Что произошло под Воронежем
5 российских военных снимали частный дом по улице Чапаева. Все оккупанты были из одного подразделения, принадлежащего Центральному военному округу. Более того, они были на службе и поехали в город Россош за техникой, на доставку которой им выделили 3 суток.
Во время выполнения задания командир батальона, заместитель командира по вооружению, заместитель по технической части и два водителя решили арендовать дом и выпить там. После употребления алкогольных напитков двое солдат ушли спать, а трое остались в беседке.
Кадры с места взрыва в Россоше: видео из соцсетей
Соседи слышали пьяный мужской разговор. Впоследствии раздался взрыв. Как выяснилось позже, оккупанты поссорились, из-за чего один из военных взорвал гранату Ф-1. В результате трое участников застолья погибли. По данным российских СМИ, это были саперы. Еще двое оккупантов выжили, но получили ранения.
На этой улице захватчики арендовали дом: видео из соцсетей
Похожие случаи участились в России
- Недавно в Казани российский военный предложил детям взорвать светошумовую гранату во дворе перед многоэтажкой. В результате оккупант швырнул ее сам, из-за чего на автомобилях сработала сигнализация, а у находившихся рядом с детьми женщин случилась истерика.
- Ранее в Ростове-на-Дону оккупант, вернувшийся с развязанной Россией войны против Украины, тоже взорвал гранату. Россиян сделал это прямо в квартире, из-за чего потерял палец. После этого российского захватчика госпитализировали.