Інцидент стався в місті Россош Воронезької області 15 вересня. Там на території приватному будинку знайшли тіла 3 російських військових.
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Що сталося під Воронежем
5 російських військових винаймали приватний будинок на вулиці Чапаєва. Всі окупанти були з одного підрозділу, який належить Центральному військовому округу. Ба більше, вони були на службі й поїхали у місто Россош за технікою, на доставку якої їм виділили 3 доби.
Під час виконання завдання командир батальйону, заступник командира з озброєння, заступник із технічної частини та два водії вирішили орендували оселю й випити там. Після вживання алкогольних напоїв двоє солдатів пішли спати, а троє залишилися в альтанці.
Кадри з місця вибуху у Россоші: відео з соцмереж
Сусіди чули п'яну чоловічу розмову. Згодом пролунав вибух. Як з'ясувалося пізніше, окупанти посварилися, через що один з військових підірвав гранату Ф-1. В результаті троє учасників застілля загинули. За даними російських ЗМІ, це були сапери. Ще двоє окупантів вижили, але отримали поранення.
На цій вулиці загарбники орендували будинок: відео з соцмереж
Схожі випадки почастішали в Росії
- Нещодавно у Казані російський військовий запропонував дітям підірвати світлошумову гранату у дворі перед багатоповерхівкою. В результаті окупант шпурнув її сам, внаслідок чого на автівках спрацювала сигналізація, а у жінок, що були поруч з дітьми, сталася істерика.
- Раніше у Ростові-на-Дону окупант, який повернувся з розв'язаною Росією війни проти України, теж підірвав гранату. Росіян зробив це прямо у квартирі, через шо втратив палець. Після цього російського загарбника ушпиталили.