На чоловіка порушено справу за залишення частини. Його мали доставити на судово-психіатричну експертизу, але під час поїздки росіянину вдалося втекти. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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В Уфі окупант утік та погрожував підірвати гранату
За попередньою інформацією, чоловіка звати Ільдар Б., йому 39 років. На військового-добровольця порушено справу за залишення частини. Сьогодні, 2 серпня, його мали доставити на судово-психіатричну експертизу, але під час поїздки Ільдару вдалося втекти.
Так, чоловік дістав гранату та погрожував її підірвати, вимагаючи закрити кримінальну справу проти нього. Військовий зміг втекти у районі заправки на Нагаївському шосе. Нині там перекрито дорогу.
За словами очевидців, у чоловіка два снаряди в руках і ще чотири на тілі. Силовики ведуть переговори із військовослужбовцем.
Чоловік погрожував підірвати гранату на шосе в Уфі: дивіться відео
Згодом стало відомо, що також чоловік почав вимагати, щоб до нього приїхав глава Башкортостану Радій Хабіров. У підсумку Хабіров приїхав.
Після розмови з Хабіровим озброєний дезертир здався правоохоронцям. Гранату у нього вилучили.
Хабіров приїхав до чоловіка / фото росЗМІ
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, нещодавно у російському Ростові-на-Дону стався вибух у житловому будинку. Як виявилось, окупант, який повернувся з війни в Україні, підірвав гранату у квартирі.
- За словами місцевих жителів, постраждав уродженець Анапи, який повернувся з війни. Він тимчасово винайняв квартиру і планував пізніше поїхати до рідних. Однак 26 липня чоловік випив і "не впорався зі зброєю".
- Зазначалося, що окупанта відвезла швидка. За даними пропагандистів, йому відірвало палець.
- Раніше один з путінських вояків кинув гранату в дерево просто за декілька метрів від себе. Та розірвалася, внаслідок чого стався потужний вибух.