Пилоты имели разрешение на поражение: в Минобороны Румынии прокомментировали атаку БпЛА России

В ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и упал на жилую многоэтажку в городе Галац. Из-за инцидента румынские военные подняли в небо истребители F-16, а жителей приграничных регионов предупредили об опасности.

Об этом 29 мая сообщил Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац, передает румынское издание Viata Libera.

Детали инцидента в Румынии ночью 29 мая

Российский дрон попал в квартиру на 10 этаже жилой многоэтажки в румынском городе Галац.

Впоследствии инцидент подтвердили в Минобороны Румынии и заявили, что этот дрон оказался российским.

Чтобы перехватить воздушную цель с авиабазы Фетешть в 01:19 в небо подняли два истребителя F-16 при поддержке вертолета. Пилоты получили разрешение на уничтожение цели. После фиксации дрона жителей уездов Тулча, Галац и Бреила оперативно предупредили об опасности через систему Ro-Alert.

Ситуация развивается, мы будем предоставлять информацию и официальные данные по мере их поступления,

– заявили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Уже около 01:53 в системе Ro-Alert появилось сообщение о падении дрона.

Какие последствия удара российского дрона?

Директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу заявила, что в результате падения БпЛА женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую стрессовую реакцию.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь – их госпитализировали, тогда как еще около 70 жителей дома эвакуировали.

На месте работают спасатели, полиция, медики и специальные подразделения. В то же время пиротехники Службы разведки Румынии (SRI) установили, что вся взрывчатка дрона сдетонировала, поэтому угрозы нового взрыва нет. Отдельную группу для расследования взрыва сформировали из полицейских Дирекции уголовных расследований и Национального института криминалистики.

Что этому предшествовало?

Заметим, перед атакой российского дрона на Румынию, Воздушные силы предупредили о движении около 16 "Шахедов" в Одесскую область в направлении Рени. Расстояние от Рени до Галаца по прямой составляет около 21 километра.

Также напомним, что это уже не первый случай, когда российские беспилотники нарушали воздушное пространство стран НАТО. 25 апреля на территории Румынии было зафиксировано падение обломков российских дронов, которые летели на Одессу. Они упали в уезде Тулча вблизи речной границы с Украиной. Во время того инцидента пострадала хозяйственная постройка одного из домов и столб электропередач. Значительных повреждений не было.