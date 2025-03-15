Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в Богодухове этой ночью было несколько атак беспилотников на один и тот же самый объект – лицей. В 01:00 был первый удар дроном "Герань", потом на месте удара начали работать спасатели. Второй удар был в 02:00, третий – в 03:20.

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Последствия удара по лицею в Богодухове

В результате атаки беспилотников в Богодухове очень сильно поврежден лицей, сгорела его крыша. После второго удара была повреждена пожарная автоцистерна, после третьего – транспорт ГСЧС и 5 школьных автобусов. Потерпели серьезный ущерб ориентировочно 20 частных домов. Есть 4 пострадавших людей, у них острая реакция на стресс, среди которых женщины 72 и 76 лет.

Россия наносит специально повторные удары, чтобы не только уничтожить сам объект, но и максимально навредить и убить тех людей, которые приехали работать: это сотрудники "скорой", ГСЧС, полиции,

– сообщила Черненко.

Враг дважды атаковал спасателей во время тушения пожара в Богодухове / Фото: ГСЧС

Больница в Золочеве оказалась под атакой в пятый раз

Ситуация в Богодухове похожа на ту, что произошла в Золочеве, где россияне ударили по больнице. Было также несколько волн ударов. Враг дождался пока на месте начнут работать спасатели и совершил повторную атаку беспилотниками.

За время полномасштабной войны по медучреждению в поселке Золочев на Харьковщине противник бьет уже пятый раз. Сейчас там проводят техническую оценку состояния здания, чтобы понять насколько серьезно оно повреждено. Крыша больницы сгорела дотла. В тех помещениях, которые уцелели, продолжался прием пациентов.

"Вынуждены были сегодня в коридорах принимать пациентов. Страшно, каждый переживает этот страх по-своему. Кто-то занимает себя какой-то работой, чтобы отвлекаться от тревожных мыслей, кто-то выбирает съесть сладенькое", – озвучила Марина Тесленко, директор Золочевского центра первичной медицинской помощи.

Председатель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко рассказал, что было 3 волны "Шахедов". Первая состоялась в 24:00, произошло два удара: первый пришелся в стену, второй удар в больницу с другой стороны (в крышу).

"Когда приехали ГСЧС и полиция, чтобы помогать ликвидировать последствия удара, состоялась вторая волна запуска БпЛА. Один из которых упал в здание оказания первичной медицинской помощи. Спасатели и правоохранители вышли из укрытия, продолжили тушить пожар. После чего состоялась третья волна запуска дронов (в 01:30), но они пролетели и направились в другую сторону", – сообщил Коваленко.

Однако в период этих вынужденных перерывов, когда спасатели ушли в укрытие и не могли работать на месте, горела крыша (пожар на площади 500 квадратных метров). Перекрытие здания медучреждения, на чем отметил Коваленко, железобетонное, именно это спасло больницу от полного уничтожения.

Как выглядит Золочевская больница после атаки / Фото: Виктор Коваленко.

Заведующий отделением больницы Владимир Худяев рассказал, что видел огненные шары и хорошо слышал звук приближающегося "Шахеда". Он успел спастись, пройдя в укрытие.

Вот такие огненные шары летели. Через 20 минут услышал, как гудел второй дрон. Я спрятался и услышал второй раз взрыв. Начался пожар. Пожарные молодцы. Я приехал посмотреть на свою аппаратуру в 02:00, она не пострадала,

– рассказал Худяев.

В ГСЧС отчитались, что в результате атаки дронов по поселку Золочев пострадала 33-летняя работница отделения скорой экстренной помощи, у нее медики зафиксировали острую реакцию на стресс. Из-за атаки по городу Богодухов пострадали 4 гражданских людей, они также получили острую реакцию на стресс.