Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що в Богодухові цієї ночі було декілька атак безпілотників на один і той же самий об'єкт – ліцей. О 01:00 був перший удар дроном "Герань", потім на місці удару почали працювати рятувальники. Другий удар був о 02:00, третій – о 03:20.

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Наслідки удару по ліцею в Богодухові

Внаслідок атаки безпілотників в Богодухові дуже сильно пошкоджений ліцей, згорів його дах. Після другого удару була пошкоджена пожежна автоцистерна, після третього – транспорт ДСНС і 5 шкільних автобусів. Зазнали серйозної шкоди орієнтовно 20 приватних будинків. Є 4 постраждалих людей, в них гостра реакція на стрес, серед яких жінки 72 і 76 років.

Росія завдає спеціально повторних ударів, аби не тільки знищити сам об'єкт, а й максимально нашкодити й вбити тих людей, які приїхали працювати: це співробітники "швидкої", ДСНС, поліції,

– повідомила Черненко.

Ворог двічі атакував рятувальників під час гасіння пожежі в Богодухові / Фото: ДСНС

Лікарня в Золочеві опинилась під атакою вп'яте

Ситуація в Богодухові схожа на ту, що сталася в Золочеві, де росіяни вдарили по лікарні. Було також декілька хвиль ударів. Ворог дочекався поки на місці почнуть працювати рятувальники й здійснив повторну атаку безпілотниками.

За час повномасштабної війни по медзакладу в селищі Золочів на Харківщині противник б'є вже п'ятий раз. Наразі там проводять технічну оцінку стану будівлі, аби зрозуміти наскільки серйозно вона пошкоджена. Дах лікарні згорів вщент. В тих приміщеннях, які вцілили, продовжувався прийом пацієнтів.

"Вимушені були сьогодні в коридорах приймати пацієнтів. Лячно, кожен переживає цей страх по-своєму. Хтось займає себе якоюсь роботою, щоб відволікатися від тривожних думок, хтось обирає з'їсти солоденьке", – озвучила Марина Тесленко, директорка Золочівського центру первинної медичної допомоги.

Голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що було 3 хвилі "Шахедів". Перша відбулась о 24:00, сталося два удари: перший прийшовся в стіну, другий удар в лікарню з іншого боку (в дах).

"Коли приїхали ДСНС і поліція, щоб допомагати ліквідовувати наслідки удару, відбулась друга хвиля запуску БпЛА. Один з яких впав у будівлю надання первинної медичної допомоги. Рятувальники й правоохоронці вийшли з укриття, продовжили гасити пожежу. Після чого відбулась третя хвиля запуску дронів (о 01:30), але вони пролетіли й попрямували в інший бік", – повідомив Коваленко.

Однак в період цих вимушених перерв, коли рятувальники пішли в укриття і не могли працювати на місці, горів дах (пожежа на площі 500 квадратних метрів). Перекриття будівлі медзакладу, на чому наголосив Коваленко, залізобетонне, саме це врятувало лікарню від повного знищення.

Як виглядає Золочівська лікарня після атаки / Фото: Віктор Коваленко.

Завідувач відділення лікарні Володимир Худяєв розповів, що бачив вогняні кулі та добре чув звук "Шахеда", що наближався. Він встиг врятуватись, пройшовши в укриття.

Отакі вогняні кулі летіли. Через 20 хвилин почув, як гудів другий дрон. Я заховався і почув вдруге вибух. Почалась пожежа. Пожежники молодці. Я приїхав подивитися на свою апаратуру о 02:00, вона не постраждала,

– розповів Худяєв.

В ДСНС прозвітували, що внаслідок атаки дронів по селищу Золочів постраждала 33-річна працівниця відділення швидкої екстреної допомоги, в неї медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Через атаку по місту Богодухів постраждали 4 цивільних людей, вони також отримали гостру реакцію на стрес.