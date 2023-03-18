Украина дает отпор: во время последней атаки уничтожены 11 из 16 ударных беспилотников "Шахид"

В ночь на 18 марта российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе. Их захватчики выпустили сразу с двух направлений. Узнайте, сколько БПЛА удалось сбить.

Результатами успешной работы ПВО поделились в командовании Воздушных сил. Там рассказали, сколько дронов враг выпустил, и сколько удалось превратить в металлолом.

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11 "Шахидов" стали ломом

По данным командования, россияне атаковали Украину сразу 16 дронами-камикадзе. Начали обстрел "Шахидами" около 21:00 17 марта. А запускали беспилотники с двух направлений – восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.



Силы ПВО сбили 11 из 16 дронов-камикадзе врага / Инфографика Воздушных сил​

Силы и средства воздушных командований "Центр", "Восток", а также "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе. Их превратили в груду металла в центральных, западных и восточных областях нашего государства.

Атаковали дронами Киев

Начальник КМВА Сергей Попко поделился актуальной информацией. Он рассказал, что известно об атаке Киева дронами-камикадзе.

Враг в очередной раз запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахид". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены,

– подчеркнул он.

Попко поблагодарил украинских военных за то, что они отлично выполнили свою работу. Если говорить о жертвах и пострадавших, то по состоянию на 1:25 о них не сообщали. Попко отметил, что будет предупреждать, если будут какие-то дополнительные сведения.

Как вы уже поняли, этой ночью не обошлось без прилетов. Известно, что зафиксировали их в Новомосковске на Днепропетровщине. Об этом рассказал городской голова Сергей Резник.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что 2 иранских дрона-камикадзе попали в объект критической инфраструктуры. Что касается разрушений, то они серьезные. На месте работали спецслужбы.

Неспокойно этой ночью было и во Львовской области. Там раздавались взрывы. По данным корреспондентов 24 Канала, их слышали около 23:50 17 марта. Впоследствии глава ОВА Максим Козицкий призвал не покидать укрытий.

Уже в 01:40 он заметил, что в области раздались отбои. Жителей он попросил с осторожностью покидать укрытие. А также отметил, что скоро озвучит детали.