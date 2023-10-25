Согласно официальным сообщениям МВД, в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей, а также здание отдела полиции.

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В ГСЧС показали повреждения пожарных частей

В ГСЧС сообщили, что в результате очередного российского обстрела повреждены две пожарно-спасательные части ГСЧС: одна в Славуте и вторая – в Нетешине.

Поврежденные пожарные части: фото ГСЧС

В Славуте есть раненые

Больше всего от атаки на Хмельницкую область пострадал город Славута – там взрывы раздавались даже после объявления отбоя воздушной тревоги. Ранения получили 16 местных жителей.

В МВД сообщили, что в результате падения обломков повреждено: 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили.

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