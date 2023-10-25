Згідно з офіційним повідомленням МВС, у Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин, а також будівля відділу поліції.
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У ДСНС показали пошкодження пожежних частин
У ДСНС повідомили, що внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено аж дві пожежно-рятувальні частини ДСНС: одна у Славуті та друга – у Нетішині.
Пошкоджені пожежні частини: фото ДСНС
У Славуті є поранені
Найбільше від атаки на Хмельницьку область постраждало місто Славута – там вибухи лунали навіть після оголошення відбою повітряної тривоги. Поранень зазнали 16 місцевих жителів.
У МВС повідомили, що внаслідок падіння уламків пошкоджено: 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця та автомобілі.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Вночі росіяни випустили по Україні 11 безпілотників з Приморсько-Ахтарська. Основною ціллю ворожих дронів вже четверту добу поспіль була Хмельницька область.
- Повітряні сили знищили усі 11 БпЛА, однак через падіння уламків на Хмельниччині є руйнування.
- Сили ППО працювали у Хмельницькій, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Миколаївській областях. Цієї ночі була залучена винищувальна авіація, а також зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.