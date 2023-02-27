Оккупанты запустили "Шахиды" по Украине: все, что известно о ночной атаке дронами

Российские захватчики запустили по Украине "Шахиды" в ночь на 27 февраля. Вражеские дроны фиксировали на территории Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Житомирской области.

Предварительно известно, что российские оккупанты запустили по Украине минимум 14 "Шахидов". Что известно об атаке дронами-камикадзе – читайте в тексте 24 Канала.

Читайте также На Киев оккупанты запускали "Шахиды" двумя волнами: сколько удалось сбить

Россияне атаковали Украину "Шахидами"

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что для Черкасской области все обошлось без попаданий. Чиновник поблагодарил защитников неба.Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed с северного направления. Одиннадцать вражеских дронов уничтожила противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил.Генштаб ВСУ заявил, что ночью российские захватчики выпустили по территории Украины 14 "Шахидов". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.Киевская городская военная администрация отметила, что в воздушном пространстве вокруг Киева были сбиты 9 беспилотников. По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed.Атаку дронами враги совершили двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Так россияне хотели истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве продолжалась пять с половиной часов.Предварительно на Киевщине обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что было 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, – 1 человек погиб и 4 – ранены. Продолжается тушение пожаров. Пострадали гражданские дома.Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что умерший человек в Хмельницком – это герой-спаситель ГСЧС. Он погиб при исполнении служебного долга.Россияне ударили ракетами С-300 по Запорожью. Враги повредили один из объектов инфраструктуры. Люди не ранены. Также один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду.На территории Украины начали раздаваться отбои воздушной тревоги. Людям разрешили выходить из укрытий.Третий взрыв прогремел также на территории Хмельницкого.Глава областной военной администрации сообщил о втором взрыве в Хмельницком.Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что раздался взрыв в Хмельницком.ОК "Север" сообщило об еще одном уничтоженном дроне врага.Киевская городская военная администрация заявила, что в воздушном пространстве Киева обнаружены вражеские объекты. Предварительно – это ударные беспилотники. Работает ПВО.В ОК "Север" рассказали, что ПВО уничтожило второй иранский дрон. Но уже не уточнили, в какой области.Работала противовоздушная оборона Житомирской области.Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в Броварском и Бориспольском районах Киевской области работает ПВО.Оперативное командование "Север" сообщило о сбитом "Шахиде" на Черниговщине.Новые беспилотники заметили: 2 – над Черниговщиной, 1 – над Чернобылем. Система противовоздушной обороны работала в Киевской и Черниговской областях.В Киеве и области раздалась воздушная тревога. Сирены также включили в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской областях. Тогда же сообщили, что есть угроза атаки беспилотниками.Телеграм-канал monitor заявил об активности тактической авиации вдоль границы на Северо-Востоке. Кроме того, зафиксировали неустановленные воздушные объекты, которые двигались через Черниговщину в направлении Киевщины.