3 февраля, 17:00
Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА
Вечером 3 февраля российская армия запустила дроны по Украине. Энергетическое перемирие продолжается, но враг продолжает циничные обстрелы гражданских и критических объектов.
О том, где сейчас движутся российские дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – рекомендуем пройти к безопасному месту.
Где сейчас фиксируют ударные дроны?
БпЛА на Сумы с севера.
16:52, 03 февраля
16:48, 03 февраля
