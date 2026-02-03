Укр Рус
Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА
3 февраля, 17:00
Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА

Дарья Смородская

Вечером 3 февраля российская армия запустила дроны по Украине. Энергетическое перемирие продолжается, но враг продолжает циничные обстрелы гражданских и критических объектов.

О том, где сейчас движутся российские дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – рекомендуем пройти к безопасному месту.

Где сейчас фиксируют ударные дроны?

 

16:52, 03 февраля

БпЛА на Сумы с севера.

16:48, 03 февраля

  • БпЛА в Запорожской области с севера.
  • БпЛА в направлении Харкова с востока.